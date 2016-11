OnePlus stellt OnePlus 3T am 15. November vor

Der chinesische Hersteller OnePlus wird am 15. November um 19 Uhr sein neues Smartphone, das OnePlus T oder 3T heißen könnte, vorstellen. Das hat der Hersteller via Twitter mitgeteilt. Das Unternehmen bestätigte dort, dass das OnePlus 3T von einem Snapdragon-821-Prozessor mit 2,35 GHz Takt angetrieben wird und nicht – wie der Vorgänger – über ein AMOLED-Disyplay sondern über über ein LCD-Display verfügen wird. Glaubt man den Gerüchten, kommt das OnePlus 3T nicht nur mit 4 sondern sogar mit 8 GByte RAM. Das wäre durchaus denkbar. Samsung hatte erst am 20. Oktober seinen „8GB LPDDR4 DRAM“ vorstellt, der in kommenden Smartphones zum Einsatz kommen könnte.

Qualcomms Snapdragon 821 ist bislang beim Google Pixel, dem Pixel XL und Asus ZenFone 3 Deluxe zu finden. Samsung setzt beim Galaxy S7 auf einen Snapdragon 820.

Welche Android-Version beim OnePlus 3T eingesetzt wird, ist offenbar noch unklar. Fällt die Entscheidung zugunsten Android 7.0 Nougat, wäre das OnePlus 3T auch mit Googles VR-Brille Daydream kompatibel, die derzeit nur in Verbindung mit Pixel-Smartphones genutzt werden kann. Weitere technischen Daten sind noch nicht bekannt.

OnePlus hatte am 14. Juni mit dem OnePlus 3 die dritte Generation seines gleichnamigen Android-Smartphones vorgestellt – knapp elf Monate nach dem Vorgänger OnePlus 2. Es ist aktuell für 399 Euro erhältlich.

