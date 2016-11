Lidl You: Discounter erweitert Digital-Angebot um Deezer und Maxdome

Lidl hat heute seine multimediale Plattform „Lidl You“ gestartet. Sie bietet den Nutzern ab sofort die Möglichkeit, die Streaming-Dienste Deezer und Maxdome zum reduzierten Preis auf www.lidl-you.de zu buchen und auf über 40 Millionen Songs und mehr als 50.000 Filme und Serien immer und überall zuzugreifen. Die Einbindung weiterer Dienste könnte bald folgen, zumindest deutet der Hinweis „Neben der riesigen Entertainment- und Musikauswahl findest du hier in Zukunft noch weitere, tolle Angebote“ auf der Lidl You-Startseite darauf hin. Das Film- und Serienpaket von Maxdome kostet bei Lidl You nur 6,99 Euro im Monat statt 7,99 Euro auf maxdome.de. Das Musik-Paket von Deezer ist bei Lidl mit 7,99 Euro im Monat sogar 2 Euro günstiger als auf Deezer.com (9,99 Euro). Alle Pakete sind monatlich kündbar.

Deezer stellt Lidl-Kunden 40 Millionen Songs, Tausende Hörbücher, Kinderhörspiele, Podcasts, Live-Fußball und den persönlichen Soundtrack „Flow“, der Nutzern eine Mischung aus Neuheiten und Lieblingssongs vorschlägt, zur Verfügung. Der 2007 in Paris gegründete Audiostreaming-Dienst Deezer hat inzwischen sechs Millionen Abonnenten in mehr als 180 Ländern. Mit Maxdome bietet Lidl ein Film- und Serienangebot an, das 50.000 Titel umfasst und das mit einem Entertainment-Guide und gezielten Empfehlungen zum perfekten Filmergebnis führt. Alle Inhalte stehen jederzeit über Fernseher, Laptop, Tablet, Smartphone, Chromecast, Amazon Fire TV und Fire TV Stick sowie Spielekonsolen zur Verfügung. Die meisten Titel können auch offline über mobile Endgeräte abgerufen werden.

Neukunden haben die Möglichkeit, die beiden Dienste auf „Lidl You“ einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Die Pakete können per Kreditkarte, Lastschrift oder Guthabenkarte bezahlt werden. Die Guthabenkarten für die beiden Partnerangebote, die auf der Plattform eingelöst werden können, sind ab 9. November in den Lidl-Filialen erhältlich.

Das Online-Portal Android ermöglichen die einfache Verwaltung beider Accounts. Beide integrierten Dienste bieten zudem die Möglichkeit, Inhalte herunterzuladen. Kunden haben somit stets Zugriff auf ihre Lieblingslieder, -filme und -serien auch wenn sie gerade nicht online sind. Zusätzlich können Nutzer ihre Playlist von anderen Musik-Streaming-Diensten zu „Lidl You“ übertragen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Deezer und Maxdome. Denn so können wir unseren Kunden mit Lidl You eine attraktive Digital-Plattform mit einer riesigen Auswahl an Filmen, Serien, Hörbüchern oder Songs bieten. Das ganze gibt es natürlich zum unschlagbar günstigen Lidl-Preis“, erklärt Jan Bock, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland zuständig für den Einkauf.

„Immer mehr Kunden entscheiden sich für die Vorteile von Streaming. Mit Lidl haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir das Wachstum von Streaming im deutschsprachigen Raum noch weiter ausbauen und neue Kunden mit unserem Angebot begeistern“, sagt Michael Krause, Chief International Officer bei Deezer. Filmon Zerai, Geschäftsführer von Maxdome, erklärt: „Mit Lidl haben wir einen zusätzlichen starken Vertriebspartner für unser Video-on-Demand Angebot gewonnen, der unsere aktuellen Vertriebswege erweitert. Die stationäre Präsenz von Maxdome-Guthabenkarten in den rund 3.200 Lidl-Filialen ermöglicht uns die Ansprache ganz neuer Kunden, die wir von unserem Entertainment-Angebot überzeugen möchten“.

Die Unternehmensgruppen Aldi Nord und Aldi Süd setzen bei ihrem Musikangebot im Rahmen des Digital-Angebotes „Aldi life Musik“ im Gegensatz zu Deezer auf Napster ebenfalls für 7,99 Euro im Monat. Im Oktober erweiterten die beiden Unternehmen ihr Angebot außerdem „Aldi life“ um eBooks. Kunden haben damit die Möglichkeit, bei Aldi life aus über einer Million Bücher zu wählen – von Thrillern und Belletristik über Sachbücher bis hin zu 30.000 Kinderbüchern. Darunter befinden sich auch englischsprachige Bücher.

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de