IDC: Tabletmarkt schrumpft 14,7 Prozent im dritten Quartal

Die Verkaufszahlen gehen auf 43 Millionen Einheiten zurück. Zuwächse erzielt in erster Linie die Kategorie der Detachables in der Preislage unter 200 Dollar. Apple behauptet seine Führungsposition vor Samsung und Amazon.

Der weltweite Tabletmarkt ist auch im dritten Quartal geschrumpft. Zwischen Juli und September lieferten Hersteller weltweit 43 Millionen Einheiten aus, was einem Minus von 14,7 Prozent entspricht. Einziger Lichtblick waren laut den Marktforschern von IDC Einsteiger-Tablets mit abnehmbarer Tastatur (Detachables) in der Preislage unter 200 Dollar. Ihre Verkäufe erreichten ein Allzeithoch.

„Unglücklicherweise hinterlassen viele Billig-Detachables auch einen billigen Eindruck“ sagte Jitesh Ubrani, Senior Research Analyst bei IDC. Dem Markt für klassische Tablets habe Trend hin zu immer günstigeren Geräten eher geschadet. „Langfristig könnten Detachables als Wegwerfgeräte statt als möglicher PC-Ersatz angesehen werden.“

Apple steigerte seinen Marktanteil um 1,9 Punkte auf 21,5 Prozent. Trotz rückläufiger Verkaufszahlen (minus 6,2 Prozent) blieb der Tablet-Umsatz des Unternehmens nahezu stabil. Dafür ist laut IDC das iPad Pro verantwortlich, das rund ein Drittel der iPad-Verkäufe ausmachte. Zwei Drittel entfielen indes auf iPad Air und iPad Mini.

Samsung verteidigte seinen zweiten Platz trotz eines Rückgangs der Absatzzahlen um 19,3 Prozent auf 6,5 Millionen Einheiten. Damit sicherte sich das koreanische Unternehmen 15,1 Prozent des Markts (minus 0,9 Punkte). Amazon verdrängte Lenovo vom dritten Platz. Die Kindle-Tablets des Online-Händlers verkauften sich 3,1 Millionen Mal und erzielten damit ein Plus von fast 320 Prozent.

Lenovos Anteil kletterte um 0,3 Punkte auf 6,3 Prozent, während die Verkäufe um 10,8 Prozent auf 2,7 Millionen Einheiten zurückgingen. Huawei lieferte 2,4 Millionen Tablets an den Handel aus (plus 28,4 Prozent) und verkürzte damit den Abstand auf Lenovo auf 0,7 Punkte.

Die Zahlen von IDC zeigen aber auch, dass sich die Konsolidierung des Markts fortsetzt. Die Kategorie „Andere“ war nur noch für 44,2 Prozent aller im dritten Quartal verkauften Tablets verantwortlich. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 53,2 Prozent. Mit 29,2 Prozent mussten die „anderen“ Hersteller zudem den größten Verkaufsrückgang hinnehmen.

Damit dürfte der Tabletmarkt auch das Kalenderjahr 2016 mit einem zweistelligen Minus abschließen. Im ersten Quartal schrumpfte er ebenfalls um 14,7 Prozent, im zweiten Quartal um 12,3 Prozent. Allerdings ist das vierte Kalenderjahr aufgrund des Weihnachtsgeschäfts in der Regel das wichtigste Quartal für die Tablet-Hersteller. Marktführer Apple geht jedoch in diesem Jahr ohne neue Geräte in den Weihnachtsverkauf. Zuletzt hatte das Unternehmen sein Portfolio im März mit dem iPad Pro 9,7 Zoll aktualisiert. iPad Air 2 und iPad Mini vier sind seit Herbst 2014 beziehungsweise Herbst 2015 erhältlich.

