Aldi Nord bringt Sony Xperia E5 für 169 Euro

Ab 10. November bietet Aldi Nord das 5-Zoll-Android-Smartphone Sony Xperia E5 in Grafit-Schwarz für 169 Euro an. Das Gerät kommt mit HD-Auflösung, Quad-Core-Prozessor, 1,5 GByte RAM, 16 GByte internem, erweiterbarem Speicher, NFC und LTE. Im Kaufpreis ist ein Aldi Talk-Starter-Set mit 10 Euro Guthaben enthalten. Damit liegt Aldi Nord immer noch ein Stück weit unter den Angeboten diverser Online-Händler, die das E3 teilweise auch in Weiß führen.

Das 5-Zoll-HD-Display (12,7 Zentimeter) löst 1280 mal 720 Pixel auf. Auf der Rückseite befindet sich eine 13-Megapixel-Hauptkamera mit Autofokus, LED-Blitz und HDR-Modus, auf der Vorderseite eine 5-Megapixel-Kamera für Selfies und Videochats.

Das Xperia E5 wird von einer Quad-Core-CPU MTK6735 von Mediatek mit 1,3 GHz Takt angetrieben, der 1,5 GByte RAM zur Seite stehen. Der 16 GByte große interne Speicher, von dem bis zu 10 GByte verfügbar sind, lässt sich mithilfe von microSD-Karten um bis zu 200 GByte erweitern.

Die Datenkommunikation kann über LTE Cat. 4, HSPA+, Bluetooth 4.0, GPS und NFC (Near Field Communication) erfolgen. Während bei Sony selbst unter den Xperia E5-Spezifikationen nur WLAN 802.11a/b/g/n für 2,4- und 5-GHz-Frequenzen gelistet wird, unterstützt das bei Aldi angebotene Xperia E5 zumindest laut Aldi-Datenblatt interessanterweise auch den ac-Standard. Das Smartphone verfügt desweiteren über einen Micro-USB- und einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss.

Für die Stromversorgung ist ein 2300-mAh-Akku zuständig. Die Gesprächszeit und die Videoabspielzeit gibt der Anbieter jeweils bis zu 11,5 Stunden an. Als Betriebssystem kommt Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz. Das 147 Gramm schwere Gerät im Kunststoffgehäuse misst 14,4 mal 6,9 Zentimeter und ist 8,2 Millimeter dick.

