Apple stellt MacBook Pro mit Touch Bar vor

Die Multi-Touch-Bedienleiste ersetzt die klassischen Funktionstasten. Apps wie Mail, Finder, Kalender und Safari lassen sich mit der Touch Bar steuern. Zudem integriert Apple in den Ein-/Ausschalter den Fingerabdrucksensor Touch ID.

Apple hat wie erwartet seine Notebook-Reihe MacBook Pro überarbeitet. Die neuen Modelle mit 13- und 15-Zoll-Displays verfügen über ein Multi-Touch-Display namens Touch Bar, das die klassischen Funktionstasten ersetzt und die Bedienung zahlreicher Anwendungen erleichtern soll. Darüber hinaus hat Apple seinen Premium-Notebooks ein dünneres Gehäuse und Intel-Core-Prozessoren der sechsten Generation spendiert.

„Die Touch Bar platziert die Steuermöglichkeiten direkt an die Fingerspitzen des Anwenders und passt sich automatisch dem Einsatzzweck an – sei es bei der Verwendung des Betriebssystems oder von Anwendungen wie Mail, Finder, Kalender, Numbers, GarageBand, Final Cut Pro X und vielen mehr, und das auch bei Apps von Drittanbietern“, beschreibt Apple die neue Bedienleiste in einer Pressemitteilung.

Sie erlaubt beispielsweise einen schnellen Wechsel zwischen Tabs in Safari oder den Zugriff auf die Browserfavoriten. Die Touch Bar zeigt bei der Eingabe von Nachrichten aber auch verfügbare Emojis an. Nutzer können aber auch iPhone- oder FaceTime-Anrufe annehmen, ohne den Cursor zu bewegen. Die Touch Bar steuert zudem Hardwarefunktionen wie Lautstärke und Bildschirmhelligkeit und stellt auf Wunsch auch die klassischen Funktionstasten zur Verfügung.

Darüber hinaus hat Apple seinen Fingerabdruckscanner Touch ID in den Ein-/Ausschalter integriert. Damit lässt sich das neue MacBook Pro aber nicht nur entsperren, es wird auch ein schneller Wechsel zwischen Benutzerkonten und auch der Bezahldienst Apple Pay unterstützt.

Das Display bietet nach Herstellerangaben eine Helligkeit von 500 Nits und damit 67 Prozent mehr Helligkeit und einen 67 Prozent höheren Kontrast als die Vorgängergeneration. Es unterstützt den erweiterten Farbraum P3, der eine größere Palette an Grün- und Rottönen ermöglicht. Das 13-Zoll-Display löst 2560 mal 1600 Pixel auf, was einer Pixeldichte von 227 ppi entspricht. Beim MacBook Pro 15 Zoll sind es 2880 mal 1800 Bildpunkte und damit 220 ppi.

Während das 13-Zoll-Modell wahlweise von bis zu 3,3 GHz schnellen Core-i5- und Core-i7-Prozessoren von Intel angetrieben wird, bietet Apple das größere Gerät auch in der einfachsten Konfiguration nur mit Core-i7-CPUs an. Als Massenspeicher dienen On-Board-SSD auf PCIe-Basis mit wahlweise bis zu 2 Terabyte. Der LPDDR3-Arbeitsspeicher ist beim 13-Zoll-Modell 8 oder 16 GByte groß, beim MacBook Pro 15 Zoll stets 16 GByte.

Beide Varianten verfügen über bis zu vier 4 Thunderbolt-3-Anschlüsse (USB-C), die Aufladen, DisplayPort und USB 3.1 unterstützen. Die im Display integrierte FaceTime-HD-Kamera hat eine Auflösung von 720p. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Mikrofone und ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Die Akkulaufzeit spezifiziert Apple mit bis zu 10 Stunden für drahtloses Surfen per WLAN 802.11ac oder die Wiedergabe von iTunes-Filmen.

Das Gehäuse des MacBook Pro 13 Zoll misst 21,24 mal 30,41 Zentimeter und ist 1,49 Zentimeter hoch. Je nach Konfiguration wiegt es 1,37 kg. Das 15-Zoll-Modell bringt 1,83 kg auf die Waage und ist mit 24,07 mal 34,93 Zentimeter nur unwesentlich größer. Die Höhe bleibt mit 1,55 Zentimetern sogar nahezu gleich.

Die neuen MacBooks Pro können ab sofort im Apple Store bestellt werden. Das Einstiegsmodell mit 13-Zoll-Display, 2-GHz-Dual-Core-Prozessor, 256-GByte-SSD und ohne Touch Bar kostet 1699 Euro. Die neue Bedienleiste gibt es erst ab 1999 Euro in Verbindung mit einer 2,9 GHz schnellen Core-i5-CPU. Das MacBook Pro 15 Zoll ist ab 2699 Euro zu haben. In der höchsten Ausstattung, die eine Grafikkarte vom Typ AMD Radeon Pro 460, eine 2 TByte große SSD und einen Core-i7-Quadcore-Prozessor mit 2,9 GHz umfasst, werden 4999 Euro fällig. Das 13-Zoll-Modell ohne Touch Bar liefert Apple derzeit ab dem 3. November aus. Alle anderen Varianten haben eine Lieferzeit von 3 bis 4 Wochen.

ANZEIGE SAS Viya: Analytics dort hinbringen, wo sie gebraucht wird Die digitale Transformation ist heute Realität. Und krempelt Unternehmen und ganze Branchen um, die sich komplett neue Geschäftsmodelle überlegen müssen. Bei Analytics, der Kerntechnologie der digitalen Transformation, ist deshalb maximale Flexibilität gefragt. Und höchstes Tempo. Starre Architekturen stehen der Innovation immer öfter im Weg. Mit SAS Viya geht SAS einen neuen Weg: Analytics flexibel, zugänglich und offen in der Cloud. ...zum Artikel

Tipp: Wie gut kennen Sie Apple? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.