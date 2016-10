Apple streamt Keynote live ab 19 Uhr

Apple wird die Keynote wie in den Vorjahren per Livestream ins Internet streamen. Laut der Veranstaltungsseite beginnt die Übertragung aus dem Hauptquartier auf dem Apple Campus in Cupertino um 10 Uhr Ortszeit, was 19 Uhr deutscher Zeit entspricht.

Zum Empfang wird ein Mac mit OS X ab 10.8.5 oder mindestens ein iOS-7.0-Gerät mit aktuellem Safari-Browser vorausgesetzt. PC-Nutzer benötigen einen Windows-10-Rechner und Microsofts Edge-Browser. Zum Betrachten des Streams über Apple TV braucht man die zweite oder dritte Generation der Settop-Box mit Software-Version 6.2 oder höher beziehungsweise das aktuelle Apple-TV-Modell der vierten Generation. Mit einem Trick ist es aber auch möglich, den Stream auf nicht offiziell unterstützten Geräten zu empfangen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung dürfte die Vorstellung der neuen MacBook-Modelle stehen. Apple hatte bereits versehentlich Bilder eines neuen MacBook Pro veröffentlicht. Sie zeigten eine schwarze glatte Leiste oberhalb der Tastatur. Dabei soll es sich um die vermutete OLED-Toolbar handeln, mit der Apple die klassischen Funktionstasten ersetzt.

Die Bilder hat MacRumors in Dateien gefunden, die zum Bezahldienst Apple Pay gehören. Sie sind Bestandteil des seit vorgestern erhältlichen Updates für macOS Sierra 10.12. Eines der Fotos zeigt, wie ein Nutzer mit seinem Finger eine Zahlung per Apple Pay autorisiert, indem er seinen Finger an den rechten Rand der OLED-Leiste legt. Anscheinend integriert Apple seinen Fingerabdruckscanner Touch ID in das OLED-Display.

Für die neuen Modelle wird auch eine Integration des Typ-C-USB-Steckers und eines Touch-ID-Fingerabdruckscanners erwartet.

