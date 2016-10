Honor 8 Premium ab sofort für 449 Euro erhältlich

Huaweis Tochter Honor hat ihrem Honor 8 jetzt ein edles Premium-Modell in der Farbe Sunrise Gold zur Seite gestellt. Während das Honor 8, das hierzulande seit Ende August in den Farben Midnight Black, Pearl White und Sapphire Blue verfügbar ist, mit 32 GByte Speicher ausgestattet ist, kommt das Honor 8 Premium bereits ab Werk mit 64 GByte. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 449 Euro. Es ist ab sofort im offiziell lizenzierten Honor-Shop vMall exklusiv in Gold erhältlich und wird in den kommenden Wochen auch bei anderen Händlern verfügbar sein. Der Preis für das „normale“ Honor 8 liegt dort derzeit inklusive VR Glasses und TPU Case bei 399 Euro.

Das Honor 8 Premium ist aus Glas und Aluminium gefertigt. Auf der Glasrückseite sorgt wie auch beim Honor 8 ein besonderes Fertigungsverfahren für ein reizvolles Farbenspiel bei Lichteinfall. Innerhalb der 15 Schichten des diamantgeschnittenen 2.5D-Glases befinden sich laut Hersteller lithographische und 3D-geätzte Beschichtungen, deren Zusammenspiel feine Prismenlinien bilden.

Das Honor 8 Premium ist mit einem 5,2 Zoll großen Full HD-Display ausgestattet, das 1920 mal 1080 Pixel auflöst und von Gorilla Glass 3 geschützt ist. Auf der Rückseite ist eine 12-Megapixel-Dual-Kamera verbaut, auf der Vorderseite sitzt eine 8-Megapixel-Frontkamera für Selfies und Videochats. Die beiden Sensoren der Dual-Kamera sollen für rauscharme, detailgetreue Aufnahmen sorgen. Ein RGB-Sensor fängt laut Hersteller unverfälscht die Farben ein, während der monochromatische Sensor für akkurate Details sorgen soll. Die Dual-Kamera soll dabei dreimal so viel Licht verarbeiten wie eine herkömmliche, vergleichbare Smartphone-Kamera und kombiniert dann die beiden Informationen. Sie bietet zudem zahlreiche Einstellmöglichkeiten. So lassen sich beispielsweise nachträgliche Fokus-Änderungen oder eine Anpassung des Bokeh-Effektes vornehmen oder mit Effekten wie Light Painting, HDR oder Super Night Shot arbeiten.

Angetrieben wird das Android-Smartphone von einem Kirin 950-Chip der Huawei-Tochter Hisilicon. Der ARM-basierte Octa-Core-SoC mit vier Cortex-A72-Kernen (bis zu 2,3 GHz Takt) und vier A53-Kernen (bis zu 1,8 GHz) wurde Ende 2015 zusammen mit dem Huawei Mate 8 vorgestellt. Er integriert neben den 8 CPU-Kernen auch eine Mali-T880 MP4-Grafikeinheit, einen Dual-Channel LPDDR4-2666-Speichercontroller sowie ein LTE Cat. 6-Modem. Ihm stehen 4 GByte Arbeitsspeicher zur Seite. Der 64 GByte große interne Speicher kann mithilfe von microSD-Karten um bis zu 128 GByte erweitert werden.

Die Datenkommunikation kann bei dem Dual-SIM-Gerät über LTE (nur eine Karte), Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n (2,4 und 5 GHz), HSPA+, Bluetooth 4.2, GPS und die Nahfunktechnik NFC (ohne eSE) erfolgen. Desweiteren sind ein Fingerabdruckscanner, ein USB Typ-C- sowie ein 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss für Kopfhörer vorhanden. Das Smartphone kann zudem als Infrarot-Fernbedienung genutzt werden.

Die Stromversorgung übernimmt ein 2900-mAh-Akku. Als Betriebssystem kommt Android 6.0 Marshmallow mit EMUI 4.1 zum Einsatz. Das Honor 8 Premium misst 145,5 mal 71,0 mal 7,45 Millimeter und wiegt 153 Gramm.

