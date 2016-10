Freikarten für Nutanix .NEXT Conference Europe 2016

Nutanix lädt zur .Next Conference Europe 2016 ins Hilton Hotel in Wien ein. Die Veranstaltung, die die neuesten Trends in Sachen Rechenzentrum und Cloudtechnologie präsentiert, findet vom 8. bis zum 10. November statt. Wenn Sie sich für den Download der Fallstudie ‚Swisslos’ anmelden, nehmen Sie an der Verlosung von zwei Freikarten im Wert von jeweils 1100 Euro teil.

Besucher der .NEXT Conference Europe lernen Strategien für den Entwurf und für die Verwaltung von Rechenzentren in Unternehmen kennen. Mehr als 40 Sessions stehen dafür auf der Agenda. Erfahrene Rechenzentrums-Architekten von großen Unternehmen berichten über ihre Erfahrungen bei der Einführung unternehmenskritischer Anwendungen in Multi-Hypervisor-Umgebungen. Außerdem gibt es eine Reihe von Best Practices hinsichtlich Virtualisierung, Anwendungsdesign und Cloudtechnologie. Last but not least erfahren die Besucher, welche Produkte von Nutanix und anderen Herstellern für die Entwicklung einer agilen IT-Infrastruktur von Bedeutung sein werden.

Für das Event hat Nutanix eine Reihe hochkarätiger Sprecher gewonnen. Dazu zählen unter anderen der ehemalige Ferrari-Chef Luca de Montezemulo, der seit 2014 die italienische Fluggesellschaft Alitalia führt. Die Eröffnungsrede hält Nutanix-Gründer Dheeraj Pandey.

Verlosung von Freikarten