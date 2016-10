Sony Xperia Ear ist ab sofort vorbestellbar

Sonys drahtloser Ohrhörer Xperia Ear, der auf dem Mobile World Congress Anfang des Jahres als Konzept vorgestellt wurde, ist ab ab sofort in Graphit-Schwarz exklusiv im Sony Mobile Online-Store für 199 Euro vorbestellbar. Er wird ab Mitte November 2016 ausgeliefert. Alle Vorbesteller erhalten außerdem einen Gutschein über 50 Euro, den sie im Sony Mobile-Online-Store beim Kauf eines beliebigen Smartphones einlösen können.

Der Xperia Ear reagiert auf Sprache und Kopfbewegungen und soll eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben erleichtern. Der Ohrhörer nimmt Befehle per Sprachsteuerung entgegen. So gibt Xperia Ear seinem Besitzer beispielsweise auf Abruf Informationen zum aktuellen Terminplan, dem Wetterbericht oder den neuesten Nachrichten. Der Nutzer kann seinem Xperia Ear einfach einen Text diktieren, es auffordern, eine Telefonverbindung herzustellen, Informationen im Internet zu suchen oder zu einem bestimmten Ort zu navigieren. Der Assistent liest außerdem eingehende Text-, WhatsApp- oder Facebook-Nachrichten vor und ermöglicht schnelle Reaktionen. So soll ein Kopfnicken ausreichen, um dann per Stimme antworten zu können.

Xperia Ear lässt sich per NFC und Bluetooth schnell mit dem Smartphone koppeln. In der passenden App kann der Nutzer sein Gerät personalisieren und zum Beispiel angeben, welche Informationen er braucht, wenn er sich morgens erstmals verbindet. Zudem lassen sich in der Anwendung auch Push-Benachrichtigungen konfigurieren.

Die Ohrstücke sind aus weichem Silikon gefertigt, laut Hersteller für durchgehendes Tragen geeignet und gemäß IPX2 wasserdicht. Eine Akkuladung sollen für einen Tag reichen.

Das Xperia Ear kommt mit einer Schutzhülle, die zugleich als Ladegerät dient. Zum Aufladen wird der Ohrhörer einfach hineingelegt.