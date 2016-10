Microsoft lädt für 26. Oktober zu Presse-Event ein

Die Veranstaltung findet in New York statt und beginnt um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ). Gerüchten zufolge wird Microsoft einen Surface All-in-One inklusive Tastatur und Maus vorstellen.

Microsoft hat unter dem Motto „Imagine what you’ll do“ zu einer Presseveranstaltung eingeladen. Am 27. Oktober wird das Unternehmen in New York um 10 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) neue Hardware vorstellen. Das 90-minütige Event wird auch unter www.microsoftoctoberevent.com als Live-Stream ausgestrahlt.

Gerüchten zufolge wird Microsoft seine Surface-Produktlinie um All-in-One-Geräte inklusive Maus und Tastatur erweitern. Wie aus Unternehmenskreisen aber auch zu hören, sollen OEM-Partner ebenfalls neue Windows-10-Produkte auf dem Event präsentieren.

Mit einem neuen Microsoft Band oder Surface-Phone ist indes nicht zu rechnen. Den aktuellen Fitness-Tracker hat Microsoft nicht mehr in seinem Store gelistet und Pläne für ein Nachfolgegerät wurden verworfen. In Deutschland gab Microsoft Band sowieso nicht zu kaufen. Und ein Surface Phone soll den Quellen von ZDNet-Bloggerin Mary Jo Foley nicht vor Ende 2017 erscheinen.

Was das All-in-One-Gerät angeht, gibt es dazu zwar jede Menge Spekulationen, aber eben keine gesicherten Informationen. Angeblich soll es in drei verschiedenen Größen erhältlich sein: 21, 24 und 27 Zoll. Die beiden größeren Varianten verfügen über ein 4K-Display, während das 21-Zoll-Modell nur FullHD bietet. Anders als der iMac könnte das Surface-All-in-One modular aufgebaut sein. Anlass zu diesen Spekulationen gibt ein Microsoft-Patent, das im Februar 2016 veröffentlicht wurde. Demnach befindet sich der eigentliche Computer nicht wie beim iMac im Bildschirm, sondern im Standfuß.

