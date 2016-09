Bericht: Google Home wird 129 Dollar kosten

Im Vorfeld von Googles Veranstaltung am 4. Oktober sind angebliche US-Preise für seine Smart-Home-Geräte durchgesickert. Laut Android Police werden sowohl das Sprachsteuerungs- und Lautsprechersystem Google Home als auch ein Router mit dem schlichten Namen „Google Wi-Fi“ je 129 Dollar kosten.

Die Berichte über einen geplanten Router sind neu. Bisher gibt es von Google zwar den Router OnHub, der zusammen mit TP-Link entwickelt wurde, er ist mit 229 Euro in Deutschland und 199 Dollar in den USA aber deutlich teurer. Seine Besonderheit: In dem zylindrischem Gehäuse sitzen 13 in Ringform angeordnete Antennen. Das soll Interferenzen reduzieren und die Netzwerkverbindung verbessern. Der Router unterstützt Dual-Band-WLAN nach IEEE 802.11ac mit bis zu 1900 MBit/s.

Über den neuen Router heißt es, er werde wohl in einiger Hinsicht mit OnHub vergleichbar sein und etwa durch Kombination mehrerer Exemplare ein größeres Funknetz ermöglichen – ähnlich wie Amazons Echo Dot, dessen Installation der Hersteller „in jedem Zimmer“ empfiehlt. Google Wi-Fi werde klein und weiß aussehen, heißt es auch. Der Blog hält das Gerücht für zu 90 Prozent verlässlich.

Als sicher kann dagegen gelten, dass Google am 4. Oktober Google Home einführen wird. Den Amazon-Echo-Rivalen hatte Google bereits auf der Entwicklerkonferenz I/O im Mai angekündigt. Neu ist hier nur die Preisinformation. Eine solche in ein Lautsprechersystem integrierte Sprachsteuerung kann unter anderem der Suche im Internet dienen und ist für Google also auch als strategische Erweiterung seines Kerndiensts Suche wichtig.

Als weitere neue Hardware wird ein Funkstick namens Chromecast Ultra mit 4K-Videostreaming-Unterstützung genannt. Er soll angeblich in den Staaten 69 Dollar kosten.

Zum Preis von 129 Dollar würde Google Home billiger als Amazon Echo zum Preis von 179 Dollar ausfallen, aber nicht so deutlich billiger wie erwartet. Anfang Juni hatte es geheißen, Home basiere auf der gleichen Hardware wie das aktuelle Chromecast, und dafür wiederum nahm Google bisher nur 35 Dollar.

Für die Veranstaltung am 4. Oktober hat Google eine eigene Website madeby.google.com eingerichtet und große Neuerungen angekündigt, über die man noch in acht Jahren reden werde – wie heute über die Einführung von Android vor acht Jahren. Beobachter halten ein Hybrid-OS aus Android und Chrome OS für möglich.

Außer Home gilt die Einführung der lange angekündigten VR-Fassung Daydream VR als sicher. Auch zu Android 7.1 dürfte es erste Informationen geben. Die Präsentation wird auf Youtube live gestreamt werden.

[mit Material von Jake Smith, ZDNet.com]

ANZEIGE SAS Viya: Analytics dort hinbringen, wo sie gebraucht wird Die digitale Transformation ist heute Realität. Und krempelt Unternehmen und ganze Branchen um, die sich komplett neue Geschäftsmodelle überlegen müssen. Bei Analytics, der Kerntechnologie der digitalen Transformation, ist deshalb maximale Flexibilität gefragt. Und höchstes Tempo. Starre Architekturen stehen der Innovation immer öfter im Weg. Mit SAS Viya geht SAS einen neuen Weg: Analytics flexibel, zugänglich und offen in der Cloud. ...zum Artikel

Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de