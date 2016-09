iPhone 7 Plus zerlegt: großer Akku statt Kopfhörereingang

iFixit hat das iPhone 7 Plus zerlegt und dadurch herausgefunden, wofür Apple den durch Wegfall des Kopfhöreranschlusses gewonnenen Platz nutzt: für einen größeren Akku und für die Taptic Engine, die eine fühlbare Rückmeldung für Force Touch und den nicht mehr mechanischen Home Button liefert.

Der Zerlegebericht im typischen iFixit-Stil geht zunächst auf die bei Apple üblichen Pentalobe-Schrauben ein. Zwei von ihnen fixieren den Lightning-Anschluss seitlich. Im Inneren kommen aber auch Dreipunktschrauben vor, etwa um die Kabelhalter zu fixieren.

Neu ist zudem, dass sich das iPhone zur Seite hin öffnet, wenn man das Display entfernt – und das, obwohl an der Oberseite weiterhin Führungen für das Display vorhanden sind, die auf die frühere Mechanik hinweisen. iFixit vermutet, dass dies mit der Wasserdichtigkeit des neuen Modells zu tun hat.

Den Raum, den früher der 3,5-Millimeter-Klinkenstecker für Kopfhörer oder Headset einnahm, belegt nun auf den ersten Blick überwiegend die Taptic Engine. An der Stelle, wo die Buchse sich am Gehäuse öffnete, fand iFixit aber auch einen einfachen Plastikpuffer. Es schließt daraus, dass es für Apple zwei Hauptgründe gab, den Kopfhörerausgang aufzugeben: Platz für die Taptic Engine zu schaffen und eben auch, das iPhone wasserdicht zu machen.

Vom größeren Patzangebot konnte wie erwähnt auch der Akku profitieren. Das iPhone 6S Plus verfügte noch über einen Akku mit 2750 mAh, das neue Modell kann 2915 mAh vorweisen.

Über das duale Kamera-System sagt iFixit, die Qualität entschädige „fast“ für die nötige Erweiterung des Gehäuses nach außen, also die so genannte „Kamera-Beule“, die noch einmal größer geworden ist. Hier finden sich übrigens auch weitere Absicherungen gegen Wasser und Staub.

Parallel arbeitet iFixit daran, die zweite Generation der Apple Watch zu zerlegen. Erste Bilder dokumentieren seinen Ansatz, der Prozess ist aber nicht abgeschlossen. Das 4,7 Zoll große Standardmodell des iPhone 7 dürfte folgen.

Wer sich nach Lektüre von iFixits Artikel fürs iPhone 7 Plus begeistert und es nun im Laden kaufen möchte, hat Pech gehabt: Zum Verkaufsstart wird Apple in seinen Stores nur das iPhone 7 vorrätig haben, wie das Unternehmen gestern mitteilte. Im Klartext bedeutet das: Die Anfangsauflage des iPhone 7 Plus wurde in allen Konfigurationen und Farben während der einwöchigen Vorbestellphase abverkauft. Außerdem ist das iPhone 7 in der neuen Farbe Diamantschwarz durch Vorbestellungen auf Wochen hinaus reserviert.

