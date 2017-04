Einer der Vorteile der Android-Plattform liegt in der Möglichkeit, Widgets mit nützlichen Informationen auf den Startbildschirmen zu platzieren. Das spart jede Menge Zeit, da der Zugriff auf Informationen deutlich einfacher gelingt, als wenn dafür erst eine App gestartet werden muss. Diesbezüglich ist die Widget-Sammlung Chronus sehr interessant. Sie bietet Widgets für Uhr, Wetter, Nachrichten, Aufgaben (neu: Exchange, Evernote, Todoist, bereits in früheren Versionen vorhanden: Google Aufgaben), Aktien, DashClock-Erweiterungen und Kalender.

Mit diesem Funktionsumfang ist Chronus praktisch so etwas wie die Mutter aller Widgets. Entwickler David van Tonder bietet die Standardversion mit elf Widgets kostenlos an. Die kostenpflichtige Pro-Variante (circa 2,50 Euro) enthält vier weitere Widgets und zusätzliche Funktionen.

Chronus-Widgets Standard (kostenlos) Pro (circa 2,50 Euro) Aufgaben Aktien Dash Kalender Flex Uhr + Wetter 4×4 Flex Analog Wettervorhersage 4 x 2 Nachrichten Pixel+ Uhr Uhr Analog + Dash Uhr Digital + Dash Uhr + Wetter 4×2 Wetter

Die Chronus-App ist die Konfigurationszentrale für die einzelnen Widgets. Damit lassen sich bestimmte Funktionen aber auch das Aussehen jedes einzelnen Widgets einstellen. Außerdem ermöglicht die App zusätzlich Konfigurationseinstellungen für die Benachrichtigungszentrale hinsichtlich Wetter, Kalender und Aufgabenplaner.

Neben der Anzeige einzelner Widgets für Aktien, Aufgaben, Kalender, Nachrichten, Uhr und Wetter bietet Chronus die Möglichkeit, ein Widget aus einer Kombinationen dieser Widgets zu konfigurieren. Hierfür stehen die beiden Flex-Widgets, die sich nur durch die Anzeige der Uhr (digital oder analog) unterscheiden sowie Chronus Dash als zentraler Sammelpunkt für die Anzeige von Erweiterungen zur Verfügung.

Konfiguration von Chronus Flex

Wie erwähnt, unterscheiden sich die beiden Flex-Widgets nur durch die unterschiedliche Anzeige der Uhr, die entweder in digitaler oder in analoger Form erfolgt. Das Kombi-Widget bietet die Möglichkeit zur Anzeige von Uhrzeit und Alarme, Wetter, Erweiterungen, Nachrichten, Aktien und Kalender. Das Aussehen wird über die Option Darstellung konfiguriert. Hier lassen sich beispielsweise das generelle Farbschema für vergrößerte Widgets (hell oder dunkel) oder die Farbe des Hintergrunds festlegen, wobei eine transparente Darstellung auch möglich ist. Die Stärke der Transparenz ist konfigurierbar, sodass man auch bei nicht einfarbigen Hintergrundmotiven eine lesbare Einstellung leicht findet.

Einstellungen für Uhr und Wetter

Die Anzeige von Uhr und Alarme bietet zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Neben der Uhrzeit lassen sich außerdem Datum, Wochennummer, Alarm, und Akkustand anzeigen. Zudem erlaubt eine Vielzahl von Optionen, inklusive der Anpassung der Schriftgröße, eine individualisierte Darstellung.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet auch das Wetter-Widget. Hervorzuheben ist etwa die Auswahl des Wetterdienstes, die Daten von OpenWeatherMap, dem norwegischen Wetterdienst yr.no, Weather Underground, Dark Sky und Yahoo-Wetter bietet. Wetterdaten blendet das Widget zu einem vordefinierten Standort oder Standortdienst-basierend ein.

Klickt man auf das Wettersymbol im Flex-Widget, öffnet sich eine vergrößerte Darstellung des Wetter-Widgets. Neben Daten zum allgemeinen Wettercharakters (Heiter, Bewölkt, Regen et cetera), liefert das Widget auch Angaben zu Höchst- und Tiefsttemperaturen, Aktualisierungszeit, Windgeschwindigkeit und Sonnenaufgang und -untergang, sowie im Fall von Regen oder Schnee, die zu erwartende Niederschlagsmenge in Millimeter. Letztere erscheint allerdings nur bei Auswahl des norwegischen Wetterdienstes yr.no. Außerdem werden die Aussichten für die nächsten 11 Tage eingeblendet.

Konfiguration des Aktien-Widgets

Die Kurse von Börsenunternehmen lassen sich entweder als Laufschrift in einem der Flex-Widgets oder in einem eigenen Widget (Aktien) anzeigen. In beiden Fällen öffnet sich beim Klick auf ein Aktiensymbol eine Detailseite, die eine Liste aller zuvor konfigurierten Unternehmen mit aktuellen Börsenparameter (Kurs, Gewinn, Verlust) anzeigt.

Weitere Informationen erhält man nach einem Klick auf das jeweilige Aktiensymbol. Dann werden weitere Daten wie Marktkapitalisierung, Kursverlauf aber auch Nachrichten eingeblendet. Als Dienstleister für diesen Service fungieren Yahoo! Finance oder Google Finance. Außerdem ist es möglich, einen Alarm für Kurschwankungen zu setzen. Leider gibt es zwischen den Kombinations-Widgets Flex und den jeweiligen Einzelwidgets keine Möglichkeit zur Datenübertragung. Das hat zur Folge, dass man die Börsenkürzel nicht vom Flex-Widget aus in das Aktien-Widget übertragen kann, sondern neu eingeben muss.

Nachrichten-Widget mit RSS-Unterstützung und integrierte Anzeige

Das Nachrichten-Widget bietet Unterstützung für RSS, Feedly, Twitter und Reddit. Einige vordefinierte RSS-Feeds sind bereits enthalten. Es lassen sich aber auch eigene RSS-Feeds wie http://www.zdnet.de/feed/ hinzufügen. Mit einem Klick auf eine Nachricht öffnet sich ein Vorschaufenster, das Überschrift und Vorspann des Artikels anzeigt. Der vollständige Artikel wird über die Option „Artikel lesen“ geladen. Über eine Wischgeste blättert man zum nächsten Artikel. Die Anzeige von Nachrichten erfolgt entweder im Flex-Widget oder über das Nachrichten-Widget.

DashClock-Erweiterungen in Chronus nutzen

Durch die Unterstützung von DashClock-Erweiterungen bietet Chronus weitere Anzeigeoptionen. Damit lassen sich beispielsweise entgangene Anrufe, SMS, E-Mails aber auch Angaben zur WLAN-Nutzung oder Speicherauslastung direkt auf dem Startbildschirm anzeigen. Damit stehen diese Informationen schneller zur Verfügung als über die Benachrichtigungszentrale. Neben den Flex-Widgets, die aus Platzgründen nur eine begrenzte Anzahl von DashClock-Erweiterungen anzeigen können, steht für die Anzeige von Erweiterungen zusätzlich das Widget Chronus Dash zur Verfügung.

Fazit

Die Widget-Sammlung Chronus ist sehr nützlich, wenn es um den effizienten Zugriff auf wichtige Informationen geht. Dank Widgets stehen diese sehr schnell zur Verfügung, sodass man sich in vielen Fällen das Öffnen einer eigenen App, etwa für RSS-Feeds, sparen kann. Durch die Unterstützung von DashClock-Erweiterungen, wie für die Anzeige von eingehenden E-Mails, lassen sich außerdem bestimmte Arbeitsschritte optimieren. Insgesamt bringt Chronus einen erheblichen Produktivitätsfortschritt bei der Bewältigung des täglichen Informationsstreams.

Vorbildlich ist auch die Erklärung zur Nutzung der verschiedenen Berechtigungen, die für die Nutzung der Chronus-Widgets nötig sind. So viel Transparenz schafft Vertrauen. Erfreulich sind auch der gute Support des Entwicklers und die hilfreiche Community auf Google+.

Hinweis: Der Testbericht zu Chronus stammt vom 27. Mai 2016. Er wurde am 3.4.2017 mit Informationen zur neuen Version 8.0 aktualisiert.