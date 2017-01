Bericht: Surface Phone kommt 2017 in drei Varianten

Microsoft plant angeblich drei verschiedene Smartphones mit dem Namen und Design der Surface-Reihe. Alle drei werden aber voraussichtlich erst 2017 erhältlich sein, berichtet Windows Central mit Verweis auf eine Quelle. Microsoft will damit drei Preisbereiche abdecken.

Die von Nokia übernommene Lumia-Reihe wird Microsoft demnach im laufenden Jahr etwas zurückfahren, zumal sie sich 2015 trotz Spitzenmodellen mit interessanten Funktionen wie Continuum schwach verkaufte. Als wahrscheinlichen Grund nennt Windows Central die Notwendigkeit, Windows 10 Mobile weiter zu verbessern. Auch sollen OEM-Partner die Chance haben, sich mit Geräten in Szene zu setzen. Und schließlich könnte Microsoft nach einer Verschnaufpause mit einem spektakulären Surface Phone umso mehr Eindruck machen.

Über die Eigenschaften eines solchen Geräts ist so gut wie nichts bekannt – und somit auch nicht, warum es sich besser verkaufen sollte als hochwertige Lumia-Modelle wie die Reihe 950. Als wahrscheinlich gilt Unterstützung des Surface Pen, der zum Lieferumfang gehören könnte.

ANZEIGE Upgrade statt Neukauf: SSD steigert die Produktivität Im Vergleich zu Festplatten glänzen SSDs mit einer höheren Leistung, geringerem Energieverbrauch und weniger Hitzeentwicklung. Die längere Lebensdauer unterstreicht Samsung zudem mit einer 10-jährigen Garantie für seine 850PRO-Serie. ... zum Samsung-SSD-Special

Gerüchte um ein Surface Phone haben sich verstärkt, nachdem der für die Surface-Tablet-Reihe zuständige Microsoft-Manager Panos Panay die Verantwortung für alle Premium-Hardware von Microsoft übernahm. Unter Panays Regie hat Microsoft zudem schon ein nie veröffentlichtes Gerät konzipiert, das einem Surface Phone am ehesten nahekommen könnte: das in letzter Minute abgesagte 7-Zoll-Tablet Surface Mini. Im Oktober bestätigte Panay erstmals offiziell dessen Existenz und erklärte, er habe es selbst eine Zeit lang eingesetzt, um Notizen zu machen und E-Mails zu entwerfen. Sein Fazit: „Es war großartig“ und „wie ein Moleskine“, also ein Notizbuch – und wohl entsprechend für die Nutzung mit dem Office-Programm OneNote ausgelegt.

Ursprünglich war die Einführung eines Surface Phone mit dem Release von Redstone 2 für Windows 10 erwartet worden. Die OS-Pläne haben sich jedoch verschoben, und im Sommer 2016 erscheint erst Redstone 1. Es scheint also denkbar, dass das Surface Phone weiter mit Redstone 2 zusammenfallen soll.

Zu den Surface-Tablets merkt Windows Central zudem an, hier seien ebenfalls drei neue Geräte geplant, und zwar in diesem Jahr: eines für Heimanwender, eines für Businessnutzer und eines für eine als „Prosumer“ oder auch „Enthusiasten“ bezeichnete Gruppe. Dies würde zu Ankündigungen von CEO Satya Nadella passen, der für 2016 einen Hardware-Fokus versprach und dabei eine ähnliche Dreiteilung andeutete.

Tipp: Wie gut kennen Sie Windows? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.