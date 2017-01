Warum blicken C#-Entwickler auf VB.NET herab?

Wechselt ein Programmierer von VB.NET auf C# und will später wieder mit VB.NET arbeiten, erntet er meist ungläubige und unverständliche Reaktionen. Oft grenzen sie schon fast an Anfeindungen, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt.

Wenn die Anhänger der Java-, Ruby- oder PHP-Gemeinde so reagieren würden, dann wäre das ja durchaus noch nachvollziehbar. Schließlich gibt es hinsichtlich der Philosophie und der Form ziemliche Unterschiede zwischen VB.NET und anderen Sprachen, und darüber lässt sich durchaus diskutieren. Aber die größten VB.NET-Gegner sind scheinbar C#-Entwickler. Und das ist wirklich nur schwer nachvollziehbar.

Wenn jemand von VB.NET zu C# wechselt, dann kann es dafür ganz einfache Erklärungen geben. Vielleicht muss etwa ein Programm überarbeitet werden, das ursprünglich in C# geschrieben wurde. Es muss nicht daran liegen, dass die Möglichkeiten von VB.NET eingeschränkter sind. Im Gegenteil, VB.NET erfüllt in den meisten Fällen die Bedürfnisse der Programmierer. Aber eine Menge Programmierer üben einen enormen sozialen Druck aus, der viele schließlich dazu bewegt, es mit C# zu versuchen. Denn in der .NET-Welt bekommt man den Eindruck, dass VB.NET-Entwickler als unfähiger und weniger erfahren gelten als C#-Entwickler oder dass C# schlicht und ergreifend die bessere Programmiersprache ist.

Allerdings kommen diese VB-Ressentiments nicht von ungefähr. Die VB-Familie aus VB6, VBA, VBScript und allen anderen Varianten ist aus technischer Sicht eine wirklich absolut erbärmliche Sprache. Eigentlich war früher das einzig Gute an VB, dass man damit schneller ans Ziel kam als mit der damaligen Alternative – und das war C++. Mit VB war man damals sogar schneller als mit Delphi, obwohl diese Sprache genauso einfach zu verwenden und zudem technisch sogar überlegen war.

Aber sämtliche Makel von VB nun automatisch auch VB.NET anzuheften, das ist schlicht und ergreifend ein großer Fehler. Als VB.NET herauskam, gingen VB-Entwickler auf die Barrikaden und äußerten massive Beschwerden. Aber das lag daran, dass es sich bei VB und VB.NET um zwei vollkommen unterschiedliche Sprachen handelt, die zufälligerweise so viel Syntax gemeinsam haben, dass sie auf den ersten Blick identisch scheinen mögen. Da man mit den Unterschieden zwischen VB und VB.NET aber ein eigenes Buch füllen könnte, wird an dieser Stelle von einer Auflistung abgesehen. Aber abgesehen von Ähnlichkeiten auf Syntax-Ebene lässt sich definitiv sagen, dass VB und VB.NET verschiedene Sprachen sind.