Umfüllaktion der Telekom: IPTV über ADSL 2+

Die Telekom bietet ihr IPTV-Paket ab sofort auch über ADSL 2+ an. Angesichts der monatlichen Kosten von mindestens 59,95 Euro ist es jedoch fraglich, ob das Fernsehen übers Internet so den Durchbruch schafft. Zwar nennt der Konzern offiziell keine Kundenzahlen, Experten gehen aber von weit unter 50.000 Nutzern aus. Der Misserfolg des Angebots lag bis dato vor allem daran, dass die Vorteile der bislang an VDSL gebundenen Plattform nicht klar waren. Im Wesentlichen handelte es sich um ...