Video-Interview mit Lotus-Gründer Mitch Kapor

Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich an dieser Stelle über einen der Lotus-Development-Gründer, nämlich Mitch Kapor, geschrieben. Es ging damals um die Pleite rund um die Outlook-Alternative Chandler. Nichts desto trotz gehört Mitch Kapor zu den ganz Großen der IT-Szene. Jetzt habe ich auf unserer amerikanischen Schwestersite zdnet.com ein sehr interessantes Video-Interview mit Mitch entdeckt. Wenn Sie des Englischen mächtig sind, dann empfehle ich Ihnen, dort einmal ...