Windows Live Photo Gallery: Ein weiteres Vista-Feature für XP

Weit weniger erfolgreich als auf dem Markt der Betriebssysteme ist Microsoft im Bereich internetbasierter Dienste. Mit Windows Live konnten die Redmonder bislang nicht gegen Google punkten. Jetzt hat das Unternehmen die ersten Services der zweiten Windows-Live-Generation angekündigt.

Windows Live Photo Gallery ist eine Weiterentwicklung der Windows-Fotogalerie, die Teil von Windows Vista ist und diese ersetzt. Zu den neuen Features gehören ein erweiterter Import-Assistent und verbesserte Möglichkeiten zur Bearbeitung und Organisation digitaler Bilder. Außerdem können mehrere Fotos zu einem Panorama verschmolzen werden.

Die Software baut aber auch die Brücke ins Internet und spiegelt so Microsofts Vision von Software in Verbindung mit Services wieder. Anwender von Windows Live Photo Gallery können Fotos direkt in den hauseigenen Blogging-Dienst Windows Live Spaces publizieren. Ein Button für den Login mittels Windows Live ID ist bereits integriert.

Interessant ist aber auch, dass das Programm auch für Windows XP Service Pack 2 zur Verfügung stehen soll. Damit portiert Microsoft nach Internet Explorer 7 und Media Player 11 ein weiteres Vista-Feature. Bislang steht die Beta von Windows Live Photo Gallery nur für einen kleinen Kreis von Testern zur Verfügung.

Neben Windows Live Photo Gallery hat Microsoft eine Online-Festplatte namens Windows Live Folders angekündigt, die Anwendern bis zu 500 MByte kostenlosen Speicherplatz bietet. Bislang haben aber nur einige Betatester Zugriff.