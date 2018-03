VIA steht kurz vor Marktstart seines 64-Bit-Prozessors

VIA Technologies will zum Monatsende einen 64-Bit-Prozessor einführen, der den Leistungsstand von CPUs der marktbeherrschenden Unternehmen Intel und AMD erreicht. Der im Januar angekündigte Prozessor wurde unter dem Codenamen Isaiah entwickelt. „Damit bewegen wir uns zum ersten Mal im Mainstream-Bereich“, sagte Richard Brown, Vizepräsident für Corporate Marketing bei VIA.

Als Vergleichsmaßstab für den von der VIA-Tochter Centaur Technology entworfenen Prozessor definiert der Hersteller selbst aktuelle Intel-CPUs: „Centaur hat drei Jahre daran gearbeitet. Isaiah ist zwei- bis viermal schneller als unser aktueller C7-Prozessor. Damit kommt er nahe an Intels Core 2 Solo heran“, erklärte Brown.

Dennoch soll Isaiah wie seine Vorgänger einen geringen Energieverbrauch von weniger als 3,5 Watt aufweisen – ein Wert, der dem von Intels Atom-CPU ähnelt. VIA setzt auf die Superscalar-Architektur, die drei x86-Befehlssätze pro Prozessorzyklus verarbeiten kann. Möglicherweise wird Isaiah dadurch mehr Leistung erzielen als eine Atom-CPU, endgültige Ergebnisse müssen jedoch Benchmark-Tests liefern.