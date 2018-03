Wikipedia-Gründer wird Bestechlichkeit vorgeworfen

Jeff Merkey, langjähriger Geschäftspartner der Wikimedia Foundation, wirft Wikipedia-Gründer Jimmy Wales vor, Artikel der Online-Enzyklopedie gegen Spendengelder umgeschrieben zu haben. Das berichtet BBC Online.

Auf einer Mailingliste der Wikipedia-Stiftung schreibt Merkey, Wales habe ihm 2006 angeboten, seinen „Einfluss zu nutzen“, um Merkeys Eintrag in seinem Sinne zu verbessern und unvorteilhafte Anmerkungen zu entfernen. Für diesen „Dienst“ forderte Wales laut Merkeys Aussage eine beachtliche Spende sowie weitere finanzielle Unterstützung. Genannt wird ein Betrag in Höhe von 5000 Dollar, die an Wikimedia geflossen sein sollen.

Wales selbst bezeichnet die Behauptung als Blödsinn. Auch die deutschen Wikipedia-Vertreter weisen die Vorwürfe deutlich zurück. „Spenden, die mit dem Ziel getätigt werden, damit Einfluss auf die Inhalte der freien Enzyklopädie Wikipedia zu nehmen, sind für Wikimedia nicht akzeptabel und werden prinzipiell abgelehnt“, sagt Arne Klempert, Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland.

Merkey kündigte in der Mailingliste an, seinen damaligen E-Mail-Verkehr mit dem Wikipedia-Gründer zu veröffentlichen, was bislang jedoch noch nicht geschehen ist. Nur wenige Tage zuvor hatte eine Ex-Geliebte von Wales behauptet, der Wikipedia-Gründer habe private Interessen mit seinen beruflichen Aufgaben bei Wikipedia vermischt.

Bislang gibt es für keine der Anschuldigungen stichhaltige Beweise. Wikipedia zeigt sich daher gelassen: „Es gibt einen nicht belegten Vorwurf einer einzelnen Person, sonst nichts. Es wäre bedauerlich, wenn sich solche unbewiesenen Anschuldigungen negativ auf das Image der Wikipedia auswirken würden“, so Klempert.