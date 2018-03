Sat1 und Pro Sieben stellen HDTV-Angebot ein

Pro Sieben Sat1 Media hat den Betrieb seiner über Satellit, Kabel und DSL frei empfangbaren HDTV-Kanäle Sat1 HD und Pro Sieben HD eingestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, wolle man erst wieder im Jahr 2010 mit der Ausstrahlung von HDTV-Inhalten beginnen, wenn man über einen dritten digitalen Satellitentransponder und eigene Kapazitäten für HD-Programme verfüge.

Die HDTV-Nutzung in Deutschland habe sich seit dem Sendestart der beiden hochauflösenden Kanäle im Oktober 2005 nicht wie erhofft entwickelt, so die Begründung des Medienkonzerns. Bislang seien nur etwa 150.000 Haushalte in der Lage, Sat1 und Pro Sieben in HD-Qualität zu empfangen.

Stattdessen setze das Unternehmen nun verstärkt auf das Breitbildformat 16:9, das bereits in über drei Millionen Haushalten genutzt werde. Mit dieser strategischen Entscheidung konzentriere sich die Sender-Gruppe auf die für die Zuschauer relevanten Technologien.