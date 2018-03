Update: Nokia dementiert Gerücht um Bochumer IT-Park

Investoren melden Interesse an Bochumer Nokia-Werk an

Nokia hat einen Bericht des Nachrichtenmagazins Focus als „reines Gerücht“ zurückgewiesen, laut dem das Unternehmen in den kommenden zwei Wochen eine Stiftung für einen Technologiepark in Bochum gründen will. „Die Verhandlungen in Sachen Bochum befinden sich noch in einem sehr frühen Stadium“, sagte eine Firmensprecherin zu den Gesprächen mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung.

Der Focus hatte NRW-Wirtschaftsministerin Christa Thoben (CDU) mit der Aussage zitiert, dass in Bochum „ein enges Netz zwischen Universität und IT-Gründern in einem Technologiepark“ entstehen und mit Geld „allein von Nokia“ finanziert werden solle. Dafür seien rund 30 bis 50 Millionen Euro veranschlagt, was inzwischen sowohl von Nokia als auch vom Wirtschaftsministerium in Düsseldorf dementiert wurde.

Laut Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung wollen internationale Konzerne aus den USA und Kanada Teile des Bochumer Nokia-Werks übernehmen. NRW-Wirtschaftsförderer und Gewerkschaftsvertreter sollen bereits erste Gespräche mit den potenziellen Investoren führen.

NRW-Wirtschafts-Staatssekretär Jens Baganz (CDU) bestätigte Anfragen „sowohl von deutschen als auch ausländischen Investoren“. Die Namen der Interessenten wolle man jedoch nicht mitteilen. „Alle, die jetzt nach einer Lösung suchen, wollen auf keinen Fall ein zweites Benq„, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Die Suche nach neuen Investoren sei mit einem hohen Grad an Vertraulichkeit verbunden und könne nicht unter Zeitdruck erfolgen.

Nach dem Zeitungsbericht hatte sich BMW für die Forschungsabteilung des Handywerks mit rund 300 Mitarbeitern interessiert, ist aber wieder abgesprungen. „Wir haben – Stand von heute – kein Interesse“, sagte ein BMW-Sprecher. In anderen Berichten hieß es, Bosch sei ein potenzieller Investor. Allerdings hat das Unternehmen die Spekulationen mittlerweile dementiert.