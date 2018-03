Microsoft will kein Handy herstellen

Microsoft will nicht mit einem eigenen Handy in Konkurrenz zu Apples Iphone treten. Das äußerte Bill Gates heute in einem Interview gegenüber der FAZ: „Nein, das werden wir nicht tun. Im Geschäft mit solchen Smartphones konzentrieren wir uns rein auf die Software – mit unserem Programm Windows Mobile.“

Microsoft habe Partnerschaften mit etlichen Geräteherstellern, von Samsung bis Motorola. Diese Vielfalt bringe dem Unternehmen wesentlich mehr, als wenn es sein eigenes Handy entwickle, so Gates.

Im Markt für Handy-Software weht Microsoft allerdings ein scharfer Wind entgegen: Google hat mit Android eine unabhängige Plattform für Mobiltelefone angekündigt.