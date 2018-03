Debitel vertreibt Ogo CT-25 in Deutschland

Debitel bringt ab dem 30. November die mobile Messaging- und E-Mail-Lösung Ogo CT-25 des kalifornischen Herstellers IXI Mobile auf den deutschen Markt. Im Rahmen einer Weihnachtsaktion bietet Debitel das Smartphone für 99,95 Euro an, inklusive dreimonatiger Messaging-Flatrate. Den Verkaufspreis nach Ende der Aktion will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Zum Flatrate-Preis von monatlich 4,95 Euro können Nutzer unbegrenzt per Windows Live Messenger oder ICQ chatten sowie drei E-Mail-Konten (POP3, Push) verwalten. Zudem lässt sich der Ogo auch zum Browsen via GPRS und EDGE sowie zum Lesen von RSS-Feeds verwenden. Für Telefonie und SMS-Versand nutzt das Smartphone den Vodafone-Prepaidtarif „Callya Comfort„. Der Minutenpreis liegt dabei zwischen 9 und 29 Cent ins deutsche Festnetz und zwischen 29 und 59 Cent in andere Handynetze. Eine SMS kostet je nach Aufladung zwischen 15 und 19 Cent.

Der Ogo misst 11,8 mal 2,1 mal 7,3 Zentimeter und wiegt 150 Gramm. Sein TFT-Monitor besitzt eine QVGA-Auflösung von 320 mal 240 Bildpunkten bei 64.000 Farben. Ein monochromes Display auf der Oberseite (132 mal 32 Pixel) informiert über eingehende Anrufe und Nachrichten.

Der interne Speicher setzt sich aus 64 MByte RAM sowie 128 MByte Flash zusammen und lässt sich mittels Micro-SD-Karten erweitern. Für die Audiowiedergabe stehen zwei integrierte Stereolautsprecher zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt über eine QWERTZ-Tastatur. Die Akkuleistung gibt IXI mit bis zu 2 Stunden Gesprächszeit und maximal 160 Stunden im Standby-Betrieb an.

Eine Alternative zum Ogo CT-25 stellt das 1&1-Smartphone Pocket Web (Ogo CT-15/17) dar, das bis zum 30. November mit einer dreimontigen Flatrate für 0 Euro zu haben ist. Danach werden je nach Tarif zwischen 9,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat fällig.