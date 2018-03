Bitkom: Rekordjahr für Nachrichtenportale im Internet

Nachrichtenportale gehören 2007 zu den großen Gewinnern im deutschsprachigen Internet. Laut einer Langzeiterhebung des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) werden die 20 meistgenutzten News-Portale in Deutschland dieses Jahr voraussichtlich 4 Milliarden Mal besucht, was einem Zuwachs von 25 Prozent entspricht. 2006 lag der Wert noch bei 3,2 Milliarden, 2005 bei 2,7 Milliarden.

„Obwohl es keine Großereignisse wie Bundestagswahlen gab, legten Nachrichtenportale im bisherigen Jahresverlauf kräftig zu. Damit wird deutlich, dass sich das Internet neben Zeitung, TV und Radio als vierte Quelle für aktuelle Informationen etabliert hat“, sagte Bitkom-Präsident August-Wilhelm Scheer.

Getragen wird der Boom allerdings nicht nur von universellen Nachrichtenseiten wie Spiegel Online oder Focus Online. In der Liste der 20 meist genutzten News-Portale finden sich auch Angebote, die sich auf einzelne Themen wie Sport oder Computer konzentrieren. Hinzu kommen Internetseiten von Regionalzeitungen, die in ihrem Erscheinungsgebiet so stark sind, dass es für eine Platzierung in den gesamtdeutschen Top 20 reicht.

Alle Angebote haben eines gemein: Sie sind frei zugänglich. Ein Abo ist nicht erforderlich. Stattdessen finanzieren sich die Seiten in erster Linie über Werbung. In den USA war es lange Zeit umgekehrt. Dort setzen die Nachrichtenportale seit Jahren auf Einnahmen aus Abo-Gebühren. Von dieser Strategie weichen nun aber auch immer mehr Anbieter in Amerika ab.

Bei der Nutzung von News-Portalen liegen die Deutschen europaweit im Mittelfeld. Während 2006 hierzulande 19 Prozent der 16- bis 74-Jährigen Nachrichten im Internet lasen, waren es im EU-Durchschnitt 18 Prozent. Zu den Spitzenreitern zählen Finnland (46 Prozent) und Schweden (41 Prozent), zu den Schlusslichtern Irland (8 Prozent) und Rumänien (7 Prozent).

In fast allen Mitgliedsstaaten der EU sind die Nutzerzahlen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Daten der Statisktikbehörde Eurostat zufolge lag die Quote im Jahr 2005 bei 17 Prozent. Für 2007 erwartet der Bitkom einen Wert von 21 Prozent.