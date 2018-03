Benq bringt 19-Zoll-Widescreen für Gamer

Benq hat mit dem FP94VW einen 19-Zoll-Widecreen-Monitor vorgestellt, der laut Hersteller speziell auf Spieleanwendungen ausgerichtet ist. Er verfügt über eine Reaktionszeit von 2 Millisekunden und Benqs Bildverstärkungstechnologie Senseye plus Game, die mittels der Betriebsmodi „Action Game Mode“ und „Racing Game Mode“ die Anzeigequalität bei schnell bewegten Bildinhalten optimieren soll.

Das Display besitzt eine 16:10-Auflösung von 1440 mal 900 Bildpunkten (WXGA+). Es liefert ein Kontrastverhältnis von 800:1 und einen Helligkeitswert von 300 Candela pro Quadratmeter. Der horizontale wie vertikale Betrachtungswinkel liegt bei 160 Grad.

Angeschlossen wird der schwarz-silberne Monitor wahlweise analog über einen VGA-Eingang oder digital über eine DVI-D- und HDMI-Schnittstelle. Alle wichtigen Bedienelemente sind auf der Vorderseite in den in Alu-Optik gestalteten Rahmen eingelassen. Der FP94VW steht zu einem Preis von 249 Euro in den Händlerregalen.