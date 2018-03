T-Mobile vertreibt Iphone ab 9. November in Deutschland

Die Gerüchte haben sich bestätigt: T-Mobile wird Exklusivanbieter für Apples Iphone in Deutschland. Ab dem 9. November vertreibt der Mobilfunkanbieter das Kulthandy mit einem T-Mobile-Zweijahresvertrag als 8-GByte-Modell für 399 Euro. Das gab der Telekom-Vorstandsvorsitzende Rene Obermann zusammen mit Apple-Chef Steve Jobs heute auf einer Pressekonferenz in Berlin bekannt.

Damit ist das Gerät hierzulande etwas teurer als in Großbritannien, wo es 269 Pfund (etwa 387 Euro) kosten soll. Am Dienstag hatte Jobs in London die exklusive Vermarktung in Großbritannien über den Anbieter O2 verkündet.

Verkauft werden soll das Iphone – vorerst ohne UMTS-Unterstüztung – in den Geschäften der Deutschen Telekom und in den Filialen von T-Mobile. Zur Aktivierung des Geräts ist ein Internetanschluss erforderlich. Zusätzlich wird ein Itunes-Store-Account oder eine gängige Kreditkarte sowie die aktuelle Version von Itunes benötigt.

Iphone-Nutzer in Deutschland erhalten direkten Zugriff auf den kürzlich vorgestellten Itunes-Wi-Fi-Music-Store. Musikfans können mit diesem Service ohne Computer drahtlos über ein WLAN-Netzwerk im Itunes-Store stöbern, Songs und Alben suchen, anhören, kaufen und direkt auf das Iphone laden. Sobald das Gerät an den PC oder Mac angeschlossen wird, erfolgt automatisch eine Synchronisation der heruntergeladenen Songs mit der Itunes-Bibliothek. Das T-Mobile-Netz wird außerdem die Visual Voicemail des Iphones unterstützen, die den Nutzern den Zugriff auf Nachrichten ermöglicht.