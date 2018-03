Kontron stellt robustes Convertible-Notebook vor

Kontron hat ein robustes Convertible-Notebook namens Notepac Duo mit drehbarem Display vorgestellt. Es bietet eine Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden und ist besonders für Vor-Ort-Einsätze in den Bereichen Sicherheit, Energieversorgung, Wartung und Instandsetzung geeignet. Der Käufer hat die Wahl zwischen einer 10,4-Zoll-Version, die in der Grundausstattung 3151 Euro kostet, und einer 12,1-Zoll-Version, die ab 3400 Euro erhältlich ist.

Der eingesetzte Intel-Core-Duo-U2500-Prozessor taktet mit 1,2 GHz. Die Speicher-Slots unterstützen maximal 2 GByte DDR-RAM. Der Onboard-Grafikchip Intel GMA950 steuert wahlweise einen 10,4-Zoll-XGA– oder einen 12,1-Zoll-WXGA-Touchscreen an. Die 10,4-Zoll-Variante ist auch mit Digitizer-fähigem erhältlich und lässt sich dann mit einem speziellen Stift bedienen. Ein integrierter Lichtsensor passt die Helligkeit des Displays automatisch an die Umgebungshelligkeit an.

Das 2,2 Kilogramm schwere Notebook ist nach MIL-STD810F und IP54 staub- und wassergeschützt. GPRS, UMTS, WLAN (802.11 a/b/g) und Bluetooth 2.0 sollen weltweit für drahtlose Kommunikation sorgen. Ein Gigabit-Ethernet-Controller und ein 56-KBit-Modem sind ebenfalls integriert. Eine Webcam mit 1,3 Megapixeln ermöglicht Videotelefonie und -Dokumentation. Beim externen, optischen Laufwerk hat der Käufer die Wahl zwischen einem CD-Brenner/DVD-ROM und einem CD/DVD-Brenner.

Das Notebook bietet zwei Cardbus-Schächte, zwei USB-2.0-, einen COM-Port und einen VGA-Anschluss. Die mitgelieferte Docking-Station erweitert die Anschlussmöglichkeiten um zwei RS232-, zwei USB- und einen Line-In/Out-Stecker. Ein GPS-Empfänger wird optional angeboten.

Kontron bietet das Notepac Duo mit Windows XP oder Windows XP Tablet Edition 2005 an. Letztere gibt es allerdings nur in Verbindung mit dem 10,4 Zoll großen Digitizer-Screen.