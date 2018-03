Video: Windows Vista und seine Tücken

In ZDNets sogenanntem Technology Shakedown demonstriert Redakteur David Berlind eine Windows-Vista-Funktion, die er gerne geändert gesehen hätte. Das Feature warnt den Anwender vor einem blockierten Programm, allerdings ist es in der Folge für den User schwierig auszumachen, um welche Anwendung es sich handelt. Die Fehlermeldung lässt den Anwender ins Leere laufen. In dem Video verleiht Berlind seinem Ärger über das wenig intuitive Feature Ausdruck.



