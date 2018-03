Iphone ab sofort bei Gravis zu betrachten

Lange vor dem Verkaufsstart kann man sich das Kultgerät in ausgewählten Shops vorführen lassen

Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Iphone-Fans: Beim Apple-Händler Gravis haben sich schon mehr als 56.000 Interessierte registriert. Wer nicht bis zum offiziellen Verkaufsstart Ende des Jahres warten möchte, um ein Iphone in den Händen zu halten, kann es sich bereits jetzt in ausgewählten Gravis-Geschäften ansehen.

Ab sofort ist das im Berliner Gravis-Store möglich. Ab Montag, dem 16. Juli, sind dann die Münchner und Hamburger Iphone-Fans an der Reihe. An diesem Tag startet zudem eine bundesweite Tour rund um das Kultgerät.

Auf der Gravis-Homepage sind die ersten Tourtermine und die teilnehmenden Läden ab dem 16. Juli einsehbar.