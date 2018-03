Irfanview steht in Version 4.0 zum Gratis-Download

Das Grafiktool Irfanview steht ab sofort in der Version 4.0 zum kostenlosen Download bereit. Die Freeware wurde für das neue Betriebssystem Windows Vista optimiert. Außerdem wartet sie mit einigen Neuerungen auf. So können ab sofort im Batch-Modus auch Farben angepasst werden. Der Autor will ferner einige Bugs beseitigt haben.

Außerdem ist es möglich, JPEG-Kommentare nun mittels eines Shortcuts einzufügen. Neu ist auch eine GPS-Funktionalität: Wenn das Bild über Geo-Koordinaten verfügt, kann via Google Earth der Standort des Motivs betrachtet werden.

Der Download der Freeware umfasst lediglich 1 MByte. Die optionalen Plugins nehmen nochmals 6 MByte ein.