Video: Blogger Josh Wolf auf freiem Fuß

Der Blogger Josh Wolf ist nach 226 Tagen in Haft seit wenigen Stunden wieder auf freiem Fuß. Im Video sind seine ersten Minuten in Freiheit dokumentiert. In einem ersten Statement äußert sich der Journalist zu seinen Zukunftsplänen.

Wolf war im Herbst vergangenen Jahres mit dem Gesetz in Konflikt geraten, als er die Herausgabe seiner Videos an das Gericht verweigerte.



