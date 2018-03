Matrox: externes Multi-Display-Upgrade mit DVI-Ports

Matrox hat ein externes Multi-Display-Upgrade für digitale Signalverarbeitung angekündigt. Das Triplehead2Go Digital Edition kommt voraussichtlich im zweiten Quartal 2007 für 319 Euro auf den Markt.

Das externe Multi-Display-Upgrade generiert aus einem digitalen Dual-Link-DVI- oder analogen VGA-Signal drei getrennte digitale Display-Ansteuerungen. Dadurch sind kombinierte Bildschirmarbeitsflächen von bis zu 3840 mal 1024 Bildpunkten im Triplehead-Modus (dreimal 1280 mal 1024) oder von maximal 3840 mal 1200 Pixeln im Dualhead-Modus (zweimal 1920 mal 1200) möglich.

Mit dem so genannten Monitor-Bezel-Management können Windows-Anwender wahlweise eine scheinbar nahtlose Darstellung ohne Kantenversatz einschalten. Dabei werden nur die beiden äußeren Bildinhalte so um einen frei einstellbaren Bereich nach innen versetzt, dass die in einigen Fällen störenden Rahmen der Displays genau die verschobenen Pixel zu verdecken scheinen.

Matrox Triplehead2Go unterstützt Microsoft Windows Vista, XP, 2000, XP-64-Bit und Mac OS X v10.4. Eine detaillierte Kompatibilitätsliste findet sich auf der Hersteller-Website.