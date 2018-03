CeBIT: Microboards zeigt Blu-ray-Kopiertower

Microboards will auf der am 15. März beginnenden CeBIT in Hannover (Halle 1, Stand F78) erstmals zwei Kopiertower zeigen, die neben DVD auch Blu-ray unterstützen. Die neuen Copy Writer Blu-ray mit vier beziehungsweise zehn Laufwerken sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der Listenpreis für den Tower mit vier Rekordern beträgt 8026 Euro, das Zehnfach-Modell kostet 17.844 Euro.

Beide Geräte brennen neben einfach und mehrfach beschreibbaren Blu-ray-Discs (BD-R, BD-RE) auch alle gängigen DVD-Formate inklusive Dual-Layer. Ein Kopiervorgang lässt sich mit einem einzelnen Knopfdruck starten. Eine serienmäßig verbaute Festplatte ermöglicht die Archivierung von Disc-Images.

Die Kopiertower sind auch als PC-Laufwerke nutzbar. Die Anbindung erfolgt über die USB-2.0-Schnittstelle.

Blu-ray-Medien bieten den rund fünffachen Speicherplatz einer herkömmlichen DVD. Daher eignen sie sich besonders für Filme in HD-Qualität sowie für die Sicherung großer Datenmengen.