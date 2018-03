Allianz zwischen Microsoft und Nortel

Microsoft ist eine strategische Partnerschaft mit Nortel Networks eingegangen, um sich für zukünftige Kommunikationstrends zu rüsten. Dei beiden Unternehmen wollen für eine Verständigung der klassischen Telefonanlagen von Nortel mit der Kommunikations-Software von Microsoft sorgen.

Zunächst ist die Zusammenarbeit auf vier Jahre angelegt. Nortel wird als Systempartner fungieren. Beide Firmen wollen interessante Produkte für große Unternehmen, mobile Märkte und klassische Telefongesellschaften entwickeln. Zusätzlich planen sie, ihre Kommunikationsprodukte gegenseitig zu lizenzieren.

Microsoft setzt konsequent auf Unified Communications und hat entsprechende Produkte angekündigt. So kooperieren die Exchange- und die Kommunikations-Abteilung seit Anfang dieses Jahres. Microsoft arbeitet noch an einem Live Communications Server für Instant Messaging. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Software, die kontrolliert, wer gerade online ist. Ein weiteres spannendes Projekt: Die nächste Version des Exchange E-Mail-Servers soll Sprachnachrichten empfangen und E-Mails per Telefon abfragen können.