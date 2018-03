Ein komplett montierter, aber noch unverkleideter Blue Gene. Nach der Fertigstellung werden die Lüfter oben am System nicht mehr benötigt, da dieses durch die eigene Technik luftgekühlt wird. Die Öffnungen auf der linken Seite stellen einen wichtigen Teil des Prozesses dar. Einer der schnellsten Blue Gene-Computer befindet sich in einer Anlage wie dieser im Lawrence Livermore National Laboratory in den USA, das der National Nuclear Security Administration untersteht.