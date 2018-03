Pentaware hat die Pentasuite Pro 8 mit mehr Dateimanagement-Tools ausgestattet, als man sich vorstellen kann, darunter auch eine Reihe grundlegender und gut integrierter Utilities, mit denen man seine Dateien organisieren, Archive erstellen und verschlüsseln, PDFs erstellen, DVDs brennen und Grafikdateien anzeigen und konvertieren kann. Pentasuite Pro 8 ist eine Sammlung hilfreicher sowie sinnvoller Werkzeuge und mit diesem Funktionsumfang und Preis kaum zu schlagen, auch wenn gesagt werden muss, dass natürlich separate Anwendungen wie Photoshop Elements, WS_FTP oder Nero leistungsfähiger sind.

Das Einrichten der Pentasuite 8 besteht im einfachen Starten der Installationssoftware, welche einem die Option bietet, alle oder nur bestimmte Komponenten zu installieren. Sobald die Utilities auf dem Rechner installiert sind, startet man einfach den Pentaware Manager, eine graue, vertikale Symbolleiste, welche den Zugriff auf die zahlreichen Tools der Pentasuite 8 ermöglicht. Der Manager ist zwar recht nützlich, wenn man morgens das erste Tool der Pentasuite 8 startet, aber die übrigen Werkzeuge sind so gut integriert, dass man auf den Manager nur noch in den seltensten Fällen zurückgreifen muss. So kann man zum Beispiel auf die Anwendung der Pentasuite 8 zum DVD-Brennen über ein Icon im Dateikompressionstool zugreifen. Praktisch ist auch, dass die Pentasuite-8-Tools sich in den Kontextmenüs einnisten: Mit einem Rechtsklick auf eine JPEG-Datei kann man das Bild in eine ZIP-Datei verwandeln und es per E-Mail an jemanden verschicken, es einem vorhandenen Archiv hinzufügen, es auf CD brennen oder mit PGP verschlüsseln – wirklich gelungen.

Der beeindruckende Satz an Utilities der Pentasuite 8 deckt die unterschiedlichsten Aufgaben in Sachen Dateimanagement ab. Da wäre zum einen Pentazip, mit dem man per Drag & Drop Dateien zu ZIP-Archiven komprimieren und sie verschlüsseln kann, wahlweise mit bis zu 512 Bit AES, Blowfish, Serpent, DES, TDES oder Mars. Man kann auch selbst extrahierende ZIP-Dateien erstellen, Dateien innerhalb eines komprimierten Archivs bearbeiten oder Dateien aus älteren ZIP- oder PK-Zip-Archiven extrahieren. Pentabrowser ist eine aufgepeppte Version des Windows-Explorers, die Bilder und Word-Dokumente als Thumbnails anzeigt, die man auch vergrößern kann.