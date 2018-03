In deutschen Behörden fehlt sogar E-Mail

Milliarden von Euro könnten in deutschen Amtsstuben eingespart werden, wenn nur die IT endlich Einzug halten würde. Obwohl Politiker seit Jahren das E-Government versprechen, sind sie über Portale nicht hinausgekommen. Woran das liegt erklärt im Interview Günther Theis, Bereichsleiter Öffentliche Verwaltung bei Symantec.

Durch den konsequenten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) in Staat und Wirtschaft könnten bis 2008 rund 75 Milliarden Euro zusätzliche Wirtschaftsleistung erbracht werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie namens „Wirtschaftliche und politische Chancen der Informationsgesellschaft“, die The Boston Consulting Group (BCG), Deutsche Telekom und Siemens Communications in Berlin vorstellten.

Vor wenigen Tagen fand in Berlin zum selben Thema die Veranstaltung „Moderner Staat“ statt. Insgesamt nahmen 3072 Vertretern aus Bund, Ländern und Gemeinden daran teil. ZDNet befragte Günther Theis, Bereichsleiter Öffentliche Verwaltung bei Symantec zu den Zielen und Ergebnissen des Kongresses.

ZDNet: Herr Theis, Symantec ist an einer Verschlankung der deutschen Bürokratie interessiert und hat dazu in Berlin an der Veranstaltung „Moderner Staat“ teilgenommen. Wie kann die IT zur Verschlankung der Bürokratie in Deutschland beitragen?

Theis: Die Verwaltung in Deutschland steht vor einer umfassenden Reform: Ziel ist es, mit Internet-Anwendungen die Kommunikation zwischen Bürgern, Behörden und Unternehmen zu verbessern. Dazu gibt es auch die Initiative Deutschland Online, darin wird das Vorhaben genauer definiert.

ZDNet: Was gibt’s denn da zu definieren?

Theis: Das Problem sind die leeren Haushaltskassen und fehlendes Personal – trotzdem soll eine effiziente aber kostengünstige DV installiert werden. Dass das nicht so einfach ist, sehen Sie an der elektronischen Gesundheitskarte. Die hätte Anfang 2006 großflächig in die Validierung gehen sollen.