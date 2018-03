Blackberry in den USA bald mit PGP-Sicherheit

Research In Motion will zusammen mit der PGP Corporation E-Mail-Sicherheitsdienste für Blackberry-Geräte auf den Markt bringen. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag hätten beide Unternehmen bereits unterschrieben, so die gestern veröffentlichte Pressemitteilung.

Das optionale „PGP Support Package“ werde Module für das Verschlüsseln, Signieren und Verifizieren von E-Mails enthalten. Mit installierter PGP-Option müssten sich Blackberry-Nutzer durch die Eingabe eines Passworts authentifizieren, bevor sie Mails entschlüsseln oder signieren könnten. Ausgehende Nachrichten würden automatisch vom Systemadministrator des Anwenders geschützt.

In den USA soll der neue Security-Dienst bis Ende des Jahres verfügbar sein. Ob und wann das Support-Package hierzulande angeboten wird, steht noch nicht fest.