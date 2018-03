Vodafone startet UMTS-Offensive mit zehn Handys

Samsung ZV30 Motorola E770V Sagem my V-85 Video-Telefonie ja ja ja Video-Streaming ja ja ja Video-Download ja ja ja Video-MMS ja ja ja Integrierte Digital-kamera 1,3 Megapixel 640 x 480 Pixel (VGA) 1,3 Megapixel Display-Auflösung Farben 260.144 65.536 262.144 Display-Größe in Pixel 176 x 220 176 x 220 176 x 220 E-Mail-Client ja ja ja Speicher intern bis 40 MByte dynamisch bis 16 MByte flexibel bis 8 MByte dynamisch Zusätzlicher Speicher Trans-Flash-Speicher-

kartenslot Polyphone Klingeltöne ja ja ja Stereosound (Gerätelautsprecher) ja nein nein MP3-Player ja ja ja Stand-by-Zeit in Stunden bis zu 220 bis zu 150 bis zu 300 Sprechzeit in Stunden bis zu 2,2 bis zu 2 bis zu 4 UMTS- und GPRS-fähig ja ja ja Bluetooth ja ja ja Infrarot ja nein ja Netzunter-stützung Tri-Band Tri-Band Tri-Band Gewicht in Gramm 110 108 120