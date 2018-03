Sipgate: WLAN-Handy für 169 Euro

Anwender ist an jedem Hotspot unter seiner VoIP-Rufnummer erreichbar

Der VoIP-Anbieter Sipgate bietet das erstmals auf der CeBIT gezeigte WLAN-Handy F1000 jetzt für 169 Euro in seinem Online-Shop an. Das von UT Starcom gefertigte Gerät ist in Form und Funktionen einem DECT-Telefon ähnlich.

Mit dem F1000 ist ein Anwender an jedem WLAN-Hotspot zu Hause oder unterwegs unter seiner persönlichen Sipgate-Rufnummer erreichbar. Zudem ist das Gerät eine Alternative zur Kombination aus VoIP-Adapter und schnurgebundenem Telefon.

Nach Angaben von Sipgate bietet das F1000 eine Standby-Zeit von 80 Stunden und eine Gesprächszeit von vier Stunden. Die Maße gibt der VoIP-Provider mit 11 mal 4,5 mal 2,2 Zentimeter an, das Gewicht mit 110 Gramm.

Das F1000 ermöglicht laut Sipgate eine Anrufsignalisierung bei laufenden Gesprächen, Dreier-Telefonkonferenzen und die Weiterleitung von Gesprächen zu anderen Telefonen. Die Verbindung zu einer WLAN-Basisstation kann per WEP verschlüsselt werden. Für die Sprachqualität sollen unter anderem die Funktionen Comfort Noise Generation und Echounterdrückung sorgen.

Der Standard-Tarif von Sipgate in grundgebührenfrei, ein Telefonat ins deutsche Festnetz kostet dann 1,79 Cent pro Minute.