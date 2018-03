Firewire-800-Karten im Preisduell

Firewire 800 ist weit schneller als sein Vorgänger – aber vor allem übertrifft der Anschlusstyp den verbreiteten USB in vielerlei Hinsicht. So können mit Firewire 800 Entfernungen bis 100 Meter überbrückt werden, und dank der neuen Verkabelung ist eine Stromversorgung von bis zu 50 Watt kein Problem mehr. So läuft nicht nur eine harmlose Maus, sondern auch eine externe Festplatte wirklich zuverlässig ohne eigenes Netzteil.

Leider verfügen immer noch wenige PCs und auch nicht alle Notebooks über Firewire-Anschlüsse. Und wenn, kommt oft noch der ältere Firewire-400-Port ohne Stromversorgung und halber Maximalgeschwindigkeit zum Einsatz. Dem kann man aber abhelfen – mit einer PCI- oder PC-Card-Steckkarte.

Alle fünf gelisteten Karten, übrigens von vier unterschiedlichen Herstellern, bemühen sich um Abwärtskompatibilität. Der Hintergrund zu diesem Problem: Die neuen Kabel mit 9 Pins erfordern auch unterschiedliche Steckverbindungen. In vier Fällen packen die Karten-Hersteller deshalb auch einen Firewire-400-Port mit aufs Board, über den ältere Geräte angeschlossen werden können, plus zwei Firewire-800-Ports für die neuen Geräte. Nur Lacie hat sich dafür entschieden, die so genannten Bilingual Ports einzusetzen, an denen 6-Pin- und 9-Pin-Stecker Platz haben. Der Vorteil ist die größere Flexibilität: Egal welcher Anschluss, an den Lacie-Adapter passen drei beliebige Geräte.

Den Karten liegt üblicherweise nur ein Firewire-800-Kabel bei. Hat man solche Kabel noch nicht, etwa weil sie dem Camcorder oder der externen Festplatte beiliegen, lohnt es sich, beim Online-Shopping auch auf die Kabelpreise zu achten. Kauft man Kabel und Adapter von einem Anbieter, lassen sich leicht Versandkosten sparen.

Die günstigste Karte kommt übrigens vom amerikanischen Video-Spezialisten ADS Tech und kostet knapp unter 60 Euro. Preisunterschiede zwischen PC-Card- und PCI-Versionen, also für Notebooks und PCs, gibt es kaum. Reine Firewire-400-Karten sind übrigens schon für rund 25 Euro erhältlich.

Mehr Informationen über Firewire 800 bietet der Artikel Mehr Kabel und mehr Feuer: Firewire 800.

Die genannten Preise wurden am 27. Juni 2005 mit Hilfe mehrerer Preissuchmaschinen ermittelt. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, aber exklusive Versandkosten.

Sie haben einen noch günstigeren Preis gefunden? Sie möchten eine weitere Karte mit den vorgestellten vergleichen? Nutzen Sie dazu bitte das Feedback.