Final von Netscape 8 ab heute zum Download

Die Final des Browsers Netscape 8 soll ab heute zum Download stehen. Im Mittelpunkt der Entwicklung standen Sicherheitsfeatures, die Spyware- und Phishing-Angriffe abwehren sollen.

Laut Netscape General Manager Jeremy Liew haben rund eine Million Menschen am öffentlichen Betatest teilgenommen, die Software wurde seit März zum Download angeboten. Die meiste Kritik habe die Optik des Browsers auf sich gezogen. Während der Betaphase seien Stabilität und Geschwindigkeit der Software erhöht worden. An den Sicherheitsfeatures sei nichts mehr verändert worden. „Ich glaube, das Web wurde zu einem gefährlicheren Ort“, so Liew. Bedrohungen wie Spyware und Phising seien realer geworden.

Um Spyware abzuwehren, setzt Netscape auf eine Blacklist, die URLs gefährlicher Seiten enthält. Basierend darauf werden die Sicherheitseinstellungen des Browsers während des Surfens verändert. Verglichen mit anderen Lösungen sorge man so schon im Vorfeld dafür, dass Sypware nicht auf den Rechner kommt und handle nicht erst dann, wenn sich die unerwünschten Programme bereits auf der Festplatte eingenistet haben.

Die Blacklist wird auf Basis entsprechender Informationen von der Netscape-Mutter AOL, der Nonprofit-Organisation Truste und Verisign gebildet. In der ersten Version seien 150.000 Websites vermerkt. Eine gefährliche Site wird über ein rotes Icon signalisiert.

Netscape basiert auf Firefox 1.0.3 und nutzt gleichermaßen dessen Gecko-Rendering-Engine und die in Windows enthaltene Internet Explorer-Engine, da viele Websites für den Microsoft-Browser optimiert sind. Die Auswahl nimmt der Browser automatisch vor.

Entscheidet sich der Anwender, eine als gefährlich eingestufte Site trotzdem anzusehen, wird die Firefox-Engine mit abgeschaltetem Java Script und Cookie-Support genutzt. Vertrauenswürdige Sites werden von der Internet Explorer-Engine gerendert. Netscape will so eine gute Balance zwischen Sicherheit und Kompatibilität erreichen. Zu den neuen Features von Netcape 8 gehört auch die verbesserte Unterstützung von RSS.

Der Browser kann im Download-Channel von ZDNet heruntergeladen werden, bislang ist die Software allerdings nur in englischer Sprache verfügbar.

Netscape wirbt offensiv für seinen neuen Browser. Diese Grafik wird bei der Anwahl von www.netscape.com angezeigt (Screenshot: ZDNet)