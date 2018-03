Apple blockiert Itunes-Hack

Apple Computer hat eine Sicherheitslücke in Itunes geschlossen, die den Kauf von DRM-freien Songs ermöglicht hat. Das dazu notwendige Tool „Mymusique“ wurde unter Mitwirkung des Norwegers Jon Johansen entwickelt, der Ende der Neunziger den DVD-Kopierschutz geknackt hat.

„Die kürzlich aufgetretene Sicherheitslücke im Itunes Music Store wurde geschlossen. Daher wird der Itunes Music Store jetzt nur noch Musik an Kunden verkaufen, die Itunes 4.7 verwenden“, so Apple in einer Erklärung.

Wie andere Musik-Downloadservices sah sich auch Apple immer wieder mit Hackern konfrontiert, die einen Weg gefunden haben, das eingesetzte Digital Rights Management zu umgehen. Das Unternehmen hat seine Software in letzter Zeit daher immer wieder aktualisiert, um entsprechende Tools zu blocken.

Ein Test von Mymusique hat ergeben, dass es zwar immer noch möglich ist, Song-Previews anzuhören, der Kauf von Musik aber nicht mehr funktioniert. Ein Apple-Sprecher wollte sich zu der Frage, ob das Unternehmen juristische Schritte plant, nicht äußern. Im Zuge der Umstellung müssen rund 15 Prozent der Itunes-User ihre Software auf die neueste Version aktualisieren.