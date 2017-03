Betrug mit Transaktion über Western Union

Nicht neu, aber immer noch aktuell: Man sieht ein extrem günstiges Gerät, das zum Beispiel bei Amazon privat angeboten wird. Auf Nachfragen antwortet der Verkäufer in Englisch und macht Angaben zur Zahlungsabwicklung. Diese soll über Western Union erfolgen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist Vorsicht geboten, da sich dahinter nur eine Abzocke von auf Internet-Handel spezialisierte Kriminelle steckt. Der anonymisierte Geldtransfer über Western Union ist nur dann empfehlenswert, wenn der Transaktionspartner persönlich bekannt und vertrauenswürdig ist.

Im konkreten Fall wurde vor wenigen Tagen das Samsung-Notebook P35 XVM 1600 III für 280 Euro bei Amazon von privat angeboten. Bei Bestellung von einem Gerät soll man zudem ein weiteres gratis erhalten (siehe E-Mail weiter unten). Regulär ist das Notebook direkt von Amazon für 1449 Euro zu haben. Wie bei Ebay unterhält auch Amazon eine Abteilung, die sämtliche Angebote auf Seriosität prüft. Bereits am nächsten Tag wurde das vermeintliche Schnäppchen nicht mehr gelistet.

Auch die Angabe in der E-Mail, dass die Transaktion von Amazon garantiert werde, ist frei erfunden. Amazon garantiert bei Privatverkäufen überhaupt nichts. Doch nicht nur Amazon und Ebay sind von den Betrügereien in Verbindung mit Western Union betroffen. Auch bei den Autobörsen autoscout24.de und mobile.de findet sich die Masche. Ist das Geld erst einmal bei Western Union gelandet, hat man Pech gehabt. Allein die Money Transfer Control Number (MTCN) reicht aus, um das Geld abzuheben. Die Identität des Abhebers ist nicht zu ermitteln – das Geld für immer weg. Geiz ist eben nicht immer geil.

Betrüger-Mail:

Hello,

This product is brand new in the box, never used, under

full warranty (2 years) and with invoice. It comes with

all original standard accesories and manuals included.

If you are really interested to buy this product please

email me your full name and address for shipping and

Amazon.Staff will contact you with the payment instructions

to complete this transaction. We will make the order.

If you will pay 1 you will recive 1 free.

Please note that this transaction will be made through Amazon.

(Amazon guarantees the safety of this transaction).

Please reply with the following details:

First Name:

Middle Name (if any):

Last Name:

Street Address:

City: State/Province: Zip Code:

Country:

Phone Number:

Product Name :

Product Price :

If you have any questions please feel free to email me anytime.

We only accept WESTERN UNION payment.

Thank you!