Positive Stimmung in US-IT-Branche

Ausblick in die Zukunft leicht eingetrübt

Die Mehrheit der US-amerikanischen IT-Manager ist mit dem derzeitigen Geschäftsklima zufrieden und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Allerdings hat sich der Ausblick im Gegensatz zu den vergangenen Monaten leicht eingetrübt, ergab die vierteljährliche Umfrage der Marktforscher von Forrester unter 200 IT-Managern nordamerikanischer Firmen. Zu einem ähnlichen Ergebnis waren vor zwei Wochen die Analysten von IDC gekommen.

Demnach verzeichnen 57 Prozent der Befragten derzeit ein starkes oder sehr starkes Geschäftsklima. Im Vorjahr hatten nur 36 Prozent der befragten CIOs die Lage derart positiv eingeschätzt. Wie im Schlussquartal des Vorjahres waren erneut die IT-Manager von großen Unternehmen mit mindestens 5.000 Angestellten am zufriedensten mit der derzeitigen Geschäftslage.

Der Ausblick in die Zukunft hat sich dagegen leicht eingetrübt. Zwar gehen nur drei Prozent der befragten CIOs von einem sich über die kommenden drei Monate verschärfenden Wettbewerb aus. Allerdings erwarten nur noch 14 Prozent, dass sich die Lage im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt stark verbessert. Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres hatten noch 23 Prozent der Befragten für die kommenden drei Monate mit einer Verbesserung gerechnet.

Seit dem Vorjahr hat sich die Ausgabefreudigkeit der Befragten kontinuierlich verbessert. Mit 45 Prozent will in diesem Jahr fast die Hälfte der befragten IT-Manager mehr ausgeben als ursprünglich geplant oder zumindest zusätzliche Geldquellen erschließen. Dabei gehen die IT-Verantwortlichen kleinerer Unternehmen mit 1000 bis 5000 Angestellten am ehesten über die Budget-Grenzen hinaus. Im Vorjahreszeitraum hatten dagegen nur 25 Prozent der IT-Manager angegeben, ihr Budget für IT-Ausgaben zu überschreiten.