Neuer CFO für BEA Systems

Mark Dentinger wird Chief Financial Officer, William Klein übernimmt die Verantwortung für Business Planning & Development

William Klein, der seit Januar 2000 BEAs Executive Vice President und Chief Financial Officer war, wurde jetzt zum Executive Vice President of Business Planning & Development ernannt. In dieser neuen Aufgabe wird sich Klein um Geschäftsstrategie, Planungsprozesse und Wachstumsinitiativen kümmern.

Neuer Executive Vice President und Chief Financial Officer ist Mark Dentinger. Er ist seit 1999 in BEAs Finanzabteilung in leitender Position tätig und war seit 2002 Senior Vice President Finance und Principal Accounting Officer. Er übernimmt die Gesamtverantwortung für BEAs Finanzoperationen und Administrationsaufgaben.

Sowohl Klein als auch Dentinger werden an den CEO Alfred Chuang berichten.