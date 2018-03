CeBIT: Xerox präsentiert Fachhandelsprogramme

Xerox wird in diesem Jahr neben seinem Hauptstand in Halle 1 auch im Planet Reseller-Bereich der CeBIT vertreten sein. Dieser Bereich in der Halle 25, Stand D40, ist dem Fachhandel vorbehalten.

Ein zentrales Ziel von Xerox ist es, über seinen Auftritt neue Partner für den Reseller-Bereich zu gewinnen. Die Programme unter dem Namen Xerox Connexions, die das Unternehmen im Rahmen der Messe vorstellen wird, unterstützen Reseller in den Bereichen Verkaufsförderung, Marketing und Bestandskundenbetreuung. Dabei handelt es sich um eine Channel-Branding-Initiative, über die Partner Support für ihre Marketing- und Vertriebsförderungsaktivitäten erhalten. Der Online-Assistent Creative Wizard beispielsweise soll es Resellern ermöglichen, in wenigen Minuten individuelle Werbung, Direktmailings oder Briefvorlagen zu Werbezwecken zu gestalten.