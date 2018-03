Studenten entdecken dutzende Lücken in Unix-Software

Studenten der University of Illinois in Chicago haben rund 44 Sicherheitslücken in verschiedenen Unix-Applikationen entdeckt. Die Schwachstellen reichen von kleineren Problemen in selten genutzten Anwendungen bis hin zu schweren Sicherheitslücken in Software, die in verschiedenen Linux-Distributionen enthalten ist.

Die Lücken wurden im Rahmen eines Kurses von Professor Bernstein aufgedeckt, der an der Fakultät Computerwissenschaften lehrt. Jeder Student musste im Herbstsemester laut Bernsteins Website zehn Sicherheitslücken finden. Da die 25 Teilnehmer aber nur 44 Schwachstellen aufgedeckt haben, dürfte diese Anforderung von den meisten wohl nicht erreicht worden sein.

Der Student James Longstreet hat auf seiner Website Details zu den Sicherheitslücken veröffentlicht. Entsprechende Anfragen wurden von Professor Bernstein bislang nicht beantwortet. Erst Anfang der Woche hat der Tool-Hersteller Coverity eine Studie veröffentlicht, wonach im Linux-Kernel 985 Bugs enthalten sein sollen. Die Fehlerdichte sei im Vergleich zu kommerzieller Software jedoch deutlich geringer.