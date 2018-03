Konsortium für PowerPC

15 Unternehmen haben heute in Peking Power.org ins Leben gerufen, eine Open Standards Community für Chips und Systeme auf Basis der Power Architektur Technologie. Zu den Gründungsmitgliedern gehören unter anderem IBM, Sony, Novell, Cadence Design Systems, Red Hat, Synopsis und Thales. Die Organisation will die Zusammenarbeit an offenen Standards beschleunigen und eine neue Generation von Anwendungen für die Power Architektur vorantreiben.

IBM hatte bereits im März 2004 unter dem Motto „Power Everywhere“ seine Power-Architektur offen gelegt.In kündigt Peking kündigte IBM außerdem weitere Initiativen an: